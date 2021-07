Reporte: Marlins firman al hijo de Andy Pettitte (+VIDEO)

Mientras Derek Jeter intenta conformar un equipo que sea un constante competitivo en los Marlins, el miembro del Salón de la Fama no pudo resistirse a acudir a un apellido bien conocido en busca de buena fortuna.

Jared Pettitte, hijo del exlanzador de los Yanquis, Andy Pettitte, fue firmado por Jeter y Miami como agente libre no reclutado este martes, informó primero Associated Press.

"Es literalmente un sueño hecho realidad", dijo Jared Pettitte a Fox 26 KRIV en Houston. "Todo lo que quería era una oportunidad de jugar béisbol profesional". Él no fue seleccionado en el draft de la MLB de este año.

Jared de 23 años tuvo marca de 1-0 con efectividad de 5.81 y 26 ponches en 26.1 entradas a lo largo de 13 presentaciones, incluyendo 4 aperturas, con la Universidad de Dallas Baptist en la primavera del 2021.

Lanzador zurdo al igual que su padre, jugó para el excañonero de los Astros Lance Berkman en su último año en la secundaria en el 2016, cuando fue el Jugador Más Valioso del circuito tras tener registro de 12-1 con efectividad de 1.20 y 130 ponches, mientras que al bate terminó con promedió de .385 y cuatro jonrones.

Su progenitor terminó su carrera en Grandes Ligas con registro de 256-153. Disputó 15 temporadas en las Mayores y ganó 5 títulos de Serie Mundial como compañero de Jeter en los Yanquis; promedio de carreras limpias de 3.85 y 2.448 ponches. Pettitte tuvo dos temporadas de 20 triunfos y ocho con al menos 15.

Con información de Las Mayores y The New York Post

