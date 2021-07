Las Estrellas de la Americana brillan en el firmamento de Denver (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Cuatro fueron los representantes del talento venezolano en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, desarrollado en el Coors Field de la ciudad de Denver.

Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, Germán Márquez de los Rockies de Colorado, Eduardo Escobar de los Cascabeles de Arizona y Omar Narváez de los Cerveceros de Milwaukee forman parte de esta élite del principal circuito del deporte de los bates, guantes y pelotas.

Salvy fue parte de la alineación abridora de la Liga Americana; en sus dos turnos al bate no tuvo suerte y abanicó la brisa en ambas oportunidades.

Precisamente uno de esos chocolates se lo receta su paisano Germán, quien lanzó una entrada perfecta y completa ante su afición.

Por su parte, Eduardo Escobar en su único turno con el madero ligó inatrapable al jardín central ante los envíos de Matt Barnes; Omar Narváez igualmente dio su respectivo sencillo, esto en la segunda oportunidad que se para en el plato, el catcher lo logra contra el cerrojo Liam Hendricks en la novena entrada.

El Circuito Joven tomó ventaja tras anotar en el tramo 2 por intermedio de sencillo de Marcus Siemen remolcando a Aaron Judge; por su parte Vladimir Guerrero Jr. la mandó lejos con cuadrangular solitario de 428 pies en el tercero.

Ese es un tablazo de importancia histórica, pues hace del dominicano el segundo jugador más joven en conectar cuadrangular en un Juego de las Estrellas. Lo da a sus 22 años y 119 días, además une su nombre y el de su padre como la tercera dupla de progenitor e hijo que se van para la calle en el Clásico de Mitad de Temporada. Los otros dos son Bobby y Barry Bonds así como los dos Ken Griffey.

Para la quinta, Guerrero Jr. trae la tercera en jugada de selección y Xander Bogaerts con hit sumó la cuarta en las piernas de Cedric Mullins.

Al cerrar ese tramo, el Viejo Circuito se hace sentir en el marcador gracias al cuadrangular de J.T Realmuto que trae la primera para su elenco.

Ese descuento rápidamente se diluye pues en el inicio del sexto, Mike Zunino, quien entró por Salvador Pérez, conectó jonrón solitario.

Luego Zunino vuelve a estar involucrado en el carreraje, esto al incurrir en un pasbol que permite la anotación de Manny Machado, la última del partido a pesar del peligroso conato que los del Circuito más antiguo intentaron, rebelión infructuosa iniciada por el sencillo de Narváez.

Gana Shohei Ohtani, pierde Corbin Burnes mientras Hendricks logró el salvamente.

Vladimir Guerrero Jr. es elegido como el Jugador Más Valioso.

Liga Nacional 2, Liga Americana 5; resultado que amplía la ventaja de los segundos a 47-43 en este Clásico.

Jared Walsh has never played left field in the majors.



He makes this catch to save a couple runs in the #AllStarGame. 😱 pic.twitter.com/XcqXcIDPcy