Altuve muestra su gran fuerza y liquida a los Yanquis (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Los buenos jugadores responden en la chiquita. Eso demuestra el empirismo en el beisbol y a eso se apega José Altuve.

El segunda base con cuadrangular, descifra un envío un tanto bajo del relevista Chad Green para poner en órbita su cuadrangular número 20 del torneo; con ese batazo remolca 3 dando forma y fondo a una grandiosa reacción de los Astros que marcan 6 en la novena para dejar a los Yanquis en el campo.

Para ese inning 9 la ventaja de los Mulos era sólida, sin embargo su bullpen rueda de manera estrepitosa; Yuli Gurriel comienza las acciones al ligar hit, seguido de doblete de Kyle Tucker; Chas McCormick también doble que suma par de anotaciones.

Con el primer out del capítulo perdido por completo el venezolano Abraham Toro emula a sus compañeros con una conexión de dos bases que coloca el 7x5 y deja la escena para que Astroboy eventualmente llegase para matar.

La victoria va a al récord de Ralph Garza Jr., su primera en las Grandes Ligas, dejando su marca en 1-2 con 4.09 de efectividad al relevar por espacio de 1.2 entradas sin permitir anotaciones, cediendo 3 boletos y abanicando a 3.

El derrotado es Green, quien resulta del todo inefectivo siendo responsable de 4 anotaciones, todas limpias retirando solo 1 out. Queda con 3-5 y 2.89 de ERA.

Para los Yanquis Gleyber Torres termina de 4-1 con 1 empujada, otra anotada, 1 boleto y 1 ponche. Batea para .242.

Por su parte, Altuve finaliza de 5-1, 3 remolques y 1 anotación con 1 ponche, dejando su promedio en .278.

