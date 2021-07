Eduardo Escobar: "Trabajé bastante duro para mejorar mis números"

beisbol grandes ligas

El criollo, Eduardo Escobar, campocorto de los Cascabeles de Arizona de la MLB manifestó su alegría al ser convocado por primera vez a un Juego de las Estrellas durante 11 años de carrera. El maracayero fue seleccionado para el equipo de reserva de la Liga Nacional para el Clásico de Media Temporada.

Escobar, de 32 años, expresó en el programa ‘Se Habla Deporte’ que ser convocado es un sentimiento enorme y que algunas personas no confiaban en su calidad, "Esto es una emoción muy grande. Mucha gente cree que no debería estar en el Juego de las Estrellas". No obstante, no sintió apoyo por su fanaticada venezolana, "Aquí estoy luchando. Lo mismos fanáticos venezolanos hablan mal de uno. Me merezco lo del Juego de las Estrellas", explicó.

Asimismo, el campocorto señaló que gracias a su constante esfuerzo y dedicación pudo lograr uno de sus más grandes sueños, "Trabajé bastante duro para mejorar mis números".

Escobar comentó que se vio delicado de salud cuando se infectó de COVID-19, "La gente piensa que uno no trabaja. Después me dio el COVID y me vi muy grave", dijo.

Por otra parte, el pelotero agradece el llamado para jugar su primer Juego de las Estrellas, admitiendo que se encuentra en un nivel bueno y estado de forma, "Estoy al 100%. De hecho, estaba en duda. Sabemos la calidad de peloteros que hay adelante", puntualizó.

El Juego de las Estrellas se disputará el próximo martes 13 de julio en el Coors Field de Denver.