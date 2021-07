Cerveceros se apoyan en Burnes para extender a nueve triunfos seguidos

beisbol grandes ligas

Viernes 2| 6:07 am





El abridor Corbin Burnes lanzó pelota de más de siete entradas por primera vez en las Grandes Ligas, ayudando a que los Cerveceros de Milwaukee igualaran su racha ganadora más larga en siete años con una victoria por 7-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.



Los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, han ganado nueve juegos consecutivos por primera vez desde el 4 al 13 de abril de 2014, superando a sus rivales 66-23 durante esa racha.



Burnes (4-4) permitió una carrera y cuatro imparables al tiempo que abanicó a cinco en siete entradas un tercio, lo más que ha lanzado en su carrera.



El abridor de los Cerveceros había lanzado pelota de siete capítulos en dos ocasiones en las mayores, una vez esta campaña contra los Diamondbacks de Arizona el 6 de junio.



Los Piratas tuvieron a Wil Crowe (1-5) en el montículo como su abridor u lanzó cuatro entradas dos tercios, cediendo dos carreras con cuatro imparables y tres ponches.



Clay Holmes no sacó un out en 20 lanzamientos, 13 bolas, en la sexta para los Piratas, que han perdido cuatro seguidos. Permitió un sencillo productor de Keston Hiura que amplió la ventaja de Milwaukee a 3-1 luego de un balk y entregó pasaporte para llenar las bases.



Daniel Robertson puso el 4-1 en un elevado de sacrificio con un out luego de que Holmes fue retirado y Chris Statton subió al montículo. / EFE