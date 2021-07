Controversia encendida: Josh Donaldson responde los comentarios de Lucas Giolito

Se espera que la situación no se extienda más | AP

Josh Donaldson, tercera base de los Mellizos, respondió con dureza a Lucas Giolito, un día después de que el abridor de los Medias Blancas lo llamó un “pesado” y “sin clase”, luego de que el toletero aparentemente le gritó tras pegar un jonrón en el juego del martes por la noche.

Después de que Giolito permitió el jonrón en la primera entrada, aparentemente Donaldson gritó, “¡Ya no está pegajosa!”, en referencia a las medidas que han tomado las Grandes Ligas para inspeccionar a los pitchers en búsqueda de sustancias ilegales que mejoren el agarre de las pelotas.

“Me dijo pesado, ¿verdad? Está bien. Casi lo considero un cumplido”, dijo Donaldson el miércoles por la tarde, previo al duelo entre estos elencos en Chicago.

“¿Me llamó ‘sin clase’? No creí estar evidenciándolo durante el juego. Estaba hablando con mi banca. No estaba chuleando mi jonrón. No estaba hablando con él ni diciendo nada”, insistió el toletero.

Donaldson, quien ha sido uno de los bateadores más expresivos sobre el tema de los pitchers y el uso de sustancias pegajosas, dijo que la respuesta de Giolito tras su cuadrangular dice mucho.

“Obviamente, se ofendió por lo que dije, lo que, creo, dice mucho sobre lo que está sucediendo y que plantea la pregunta en primer lugar, ¿estaba (Lucas) usando algo pegajoso antes de que todo esto sucediera?

“Si no lo hacía, entonces, probablemente no se hubiera preocupado por ese comentario”, agregó Donaldson.

El conflicto comenzó cuando, luego de su jonrón y mientras cruzaba home, Donaldson se frotó las manos y se le pudo escuchar decir, “Las manos ya no están pegajosas”. Eso fue lo que provocó que Giolito lo criticara después del juego.

“Es un p*** pesado”, dijo Giolito. “Es algo sin clase. Si vas a decir algo, dímelo en la cara”.

El antesalista de Minnesota dijo que buscó a Giolito en el estacionamiento del Guaranteed Rate Field tras la victoria de Chicago con pizarra de 7-6 y que pudieron platicar unos momentos.

“(Lucas) no tuvo mucho que decir. Dijo que creía que yo era fastidioso y le dije, ‘¿Y qué? Estoy en el otro equipo. ¿Por qué te preocupas por mí?’, y le dije, ‘Ya estoy frente a ti. Te estoy diciendo lo que pienso. ¿Qué tienes que decir sobre eso?’. Y no respondió nada”, relató Donaldson.

Giolito permitió tres carreras en seis hits y dio una base por bolas en seis entradas y fracción de labor para obtener su primera victoria en un mes.

Donaldson dijo que la noche del martes vio diferencias en los lanzamientos de Giolito con las revisiones de la liga a los pitchers en busca de sustancias ilegales, incluidos señalamientos de que la velocidad en los giros de los pitcheos del as de los patipálidos era más lenta.

“No vi muchos swings y abaniqueos en rectas ayer (martes) donde normalmente (Lucas) hace que haya muchos swings y abaniqueos. Es allí cuando uno ve el efecto de la velocidad en el giro”, explicó Donaldson. “Ayer tuve un par de swings y abanicados, pero bateé una pelota al jardín derecho en un lanzamiento suyo y una pelota al izquierdo que sentí que apenas fallé y siento que otros también tuvieron buenos swings”.

