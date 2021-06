La fuerza de Schwarber le ronca a Guerrero y Ohtani (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

El nombre de Kyle Schwarber es otro de los que ha sonado de manera estruendosa en los últimos días, precisamente por la manera estruendosa y consecuente con la que ha despachado cuadrangulares en lo que llevamos de este terminante mes.

Al primer envío que ve la ofensiva de los Nacionales, el jardinero conecta su jonrón número 25 de la temporada. Asimismo, es su vuelacercas 16 en lo que va de junio.

Esta conexión de manera rápida marca el camino a seguir por los capitalinos que en ese mismo tramo ante el abridor de los Rays, Rich Hill, suman dos más por intermedio del vuelacercas 9. Igualmente añaden 1 más en el segundo con el primer tablazo de 4 bases de Víctor Robles.

La ventaja resulta muy cómoda para el abridor de Washington, Joe Ross, lanzando 6.1 innings de 6 inatrapables, dos rayitas limpias, 2 boletos y 7 ponches para acreditarse su quinto lauro por 7 caídas. Su efectividad mejora a 4.02.

Por su parte Hill recibe 4 limpias tras completar 6 entradas de 1 boleto y 2 ponches elevando su ERA a 3.70 con marca de 6-3.

Al final, a pesar de otro jonrón, de Mike Zunino, los Nacionales vencen 4x3.

En este duelo, Gerardo Parra falla como emergente (.231).

Here are all SWEET SIXTEEN of Kyle Schwarber's home runs since June 12.@kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/vaSLibYPJr