Ohtani come más que sushi y lleva dos para la calle (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La temporada, el momento que vive Shohei Ohtani es más que pletórica, es algo que pocas veces se ve en el máximo nivel de la pelota.

En lo que va de esta noche, el nipón ha despachado par de cuadrangulares ante Yanquis de Nueva York, el primero de ellos en el tercer episodio, el segundo durante la quinta entrada. Ambos batazos contra el abridor de los Mulos, Jameson Taillon.

Ahora Ohtani asume el liderato de cuadrangulares de las Grandes Ligas, con 28, dos más que Vladimir Guerrero Jr.

Información en desarrollo...

#27 for your new MLB home run leader! pic.twitter.com/JujH3bSg5K

The second home run of the evening for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/MYQ4mjPukL