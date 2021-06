Brian Cashman habla de los Yanquis: ahora mismo apestamos

beisbol grandes ligas

Martes 29| 6:56 pm





Brian Cashman ha visto lo suficiente de los Yanquis para ofrecer una evaluación franca sobre su temporada inconsistente que ya se acerca a la mitad.

"Sé que quieren urgentemente ponerse en marcha, pero también sé que apestamos ahora mismo, tan mal como se puede estar", dijo Cashman este martes antes de que los Mulos trataran de romper una racha de cuatro derrotas contra los Angelinos.

"Tratar de sacarnos de eso es el esfuerzo, pero hasta que nos pongamos en línea y empecemos a jugar alto de nuevo, se verá mal. Se juega mal y apesta a los cielos. Ahora mismo, tenemos que ser dueños de eso.

"Tengo que decir lo que veo: Es bastante malo ahora mismo".

Pero eso no tiene a Cashman listo para despedir a ningún miembro de su cuerpo técnico, ya que el gerente general le ofreció al mánager Aaron Boone un voto de confianza al llegar a la jornada con un récord de 40-38.

"Esto no es un problema de Aaron Boone y esto no es un problema del cuerpo técnico", dijo Cashman. "Están haciendo lo que tienen que hacer, pero no estamos obteniendo los resultados que necesitamos. Tienen mi apoyo”. Recalcó.

The New York Post