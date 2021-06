Bauer tiene apoyo de Betts y Muncy en triunfo de Dodgers ante Gigantes

beisbol grandes ligas

El abridor Trevor Bauer tuvo el apoyo del jardinero derecho Mookie Betts y del primera base Max Muncy, que pegaron sendos cuadrangulares consecutivos al inicio del partido, con los que le ayudaron a liderar el triunfo de los Dodgers de Los Angeles por 3-2 ante los Gigantes de San Francisco en un duelo de pelota larga.



Todas las carreras en el Dodger Stadium se realizaron en tiros en solitario. El receptor Will Smith también fue profundo por Los Ángeles, que ha ganado cuatro partidos seguidos.



Los jonrones terminaron siendo suficientes para los Dodgers, quienes solo anotaron dos imparables que no salieron de la yarda y colocaron a un corredor en posición de anotar solo una vez.



El primera base LaMonte Wade Jr. y el campocorto Brandon Crawford pegaron un cuadrangular cada uno por los Gigantes, quienes vieron disminuir su ventaja de la División Oeste de la Liga Nacional sobre Los Ángeles a dos juegos y medio.



San Francisco superó en imparables a los Dodgers 11-5, pero dejó a 11 corredores en base y fue 0 de 13 con corredores en posición de anotar.



Bauer (8-5) permitió dos carreras y ocho indiscutibles en seis entradas. El derecho, que ha pasado al menos seis entradas en todas menos una de sus 17 aperturas esta temporada, ponchó a ocho y dio una base por bolas.



El cerrador curazoleño Kenley Jansen trabajó el noveno episodio para su decimonoveno rescate en lo que va de temporada.



El abridor Anthony DeSclafani (8-3) vio que sus problemas contra los Dodgers continuaban y su racha ganadora de cuatro aperturas se rompió.



El derecho permitió tres carreras y cinco imparables con seis ponches en cinco entradas en su tercera apertura contra Los Ángeles esta temporada.



DeSclafani ha entregado 15 carreras en 12 1/3 entradas y tiene una efectividad de 10.95 contra los Dodgers este año. Una gran razón para la efectividad inflada son las 10 carreras en 2 2/3 entradas en su libro mayor de una derrota por 11-5 el pasado 23 de mayo.



DeSclafani tiene efectividad de 1.68 en sus otras 13 aperturas, con 15 carreras limpias permitidas en 80 1/3 entradas.



El jonrón de Betts al jardín izquierdo-central en el tercer lanzamiento fue el décimo de la temporada. Fue el primer cuadrangular permitido por DeSclafani en cuatro aperturas.



Cuando Muncy siguió con su 16 en un sinker con un conteo de 1-2, marcó la primera vez que DeSclafani permitió un par de jonrones en un partido esta temporada.



La última vez que los Dodgers conectaron jonrones consecutivos para iniciar un partido fue el 3 de julio de 2018.





Wade, llamado de Triple-A Sacramento el viernes, puso a los Gigantes dentro de 2-1 cuando abrió la tercera entrada con su jonrón.



Smith puso fin a una racha de ocho turnos al bate sin imparables una entrada más tarde con una marcha de izquierda a central para poner a los Dodgers arriba 3-1.



Crawford hizo el 3-2 en el sexto con un disparo de 135 metros sobre la pared en el centro, su cuadrangular medido más largo desde que Statcast comenzó en 2015.



El campocorto de los Gigantes está empatado con el bateador designado de los Astros de Houston, el cubano Yordan Alvarez, en la mejor marca de jonrones como visitante desde mayo 1 con nueve.



La mejor oportunidad de San Francisco de empatar llegó en la octava entrada. Tenía corredores en segunda y tercera con un out, pero el relevista Blake Treinen ponchó al emergente Curt Casali y metió a Wade en una ventana emergente.



El jardinero derecho Mike Tauchman abrió la novena con un sencillo y trató de avanzar cuando el guardabosques central Cody Bellinger movió la pelota, pero fue eliminado en segunda.



Jansen abanicó al receptor Buster Posey y consiguió que el jardinero izquierdo Alex Dickerson hiciera un roletazo para ponerle fin al partido, que los Gigantes tuvieron opción de ganar, pero no supieron definir con los hits oportunos y decisivos, que esta vez cayeron del lado de los Dodgers. EFE