Polémica: Joe Girardi expulsado tras un control de sustancias que provoca la ira de Max Scherzer (+VIDEOS)

beisbol grandes ligas

Martes 22| 11:01 pm





El mánager de los Filis de Filadelfia, Joe Girardi, provocó la ira de los Nacionales de Washington tras pedir a los árbitros que revisaran a Max Scherzer en busca de sustancias extrañas durante el juego del martes.

Scherzer, cuya reacción al primer control de los árbitros al principio del partido se hizo viral, estaba visiblemente frustrado cuando los árbitros se dirigieron al montículo. Golpeó su sombrero y su guante contra el suelo mientras pedía a los árbitros que lo revisaran. Se le vio decir: "Es sudor", después de pasarse las manos por el pelo.

El estratega de los Nacionales, Dave Martínez, estaba igualmente indignado y salió a argumentar su caso. Girardi, por su parte, salió del banquillo y trató de intervenir desde la distancia. Los árbitros no encontraron nada en Scherzer, que permaneció en el juego.

Scherzer se quedó mirando al dugout de los Filos después de completar la quinta entrada. Girardi salió al campo gritando a Scherzer y tuvo que ser retenido mientras el lanzador le hacía gestos desde el dugout de Washington. El árbitro de home Timmons expulsó rápidamente a Girardi.

El incidente se produce en el segundo día en que los árbitros realizan controles aleatorios a los lanzadores en busca de sustancias extrañas. Las reglas que prohíben a los lanzadores adulterar la pelota de béisbol anteriormente no se aplicaban a menos que un gerente pidiera a los funcionarios que revisaran a un lanzador.

Scherzer, de 36 años, terminó su noche manteniendo a Filadelfia en dos hits y una carrera ganada mientras ponchaba a ocho en cinco entradas de trabajo.

The pitcher substances controversy isn't going away anytime soon!



Joe Girardi asked the umpires to inspect Max Scherzer in the middle of the fourth inning and the Nats were NOT happy. pic.twitter.com/M1B5OsM2of — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) June 23, 2021

No veo razón por la cual Max Scherzer deba molestarse. Quien no la debe, no la teme. Ahora bien, que la medida y el proceso de revisión no sean las correctas, es otro tema.#HazloGrande #Natitude

(📹 @NBCSPhilly) pic.twitter.com/WtmfVXzC7H — Fernando Álvarez (@FerAlvarez) June 23, 2021

After being checked for sticky substance 3 times tonight, Max Scherzer stared down Phillies Manager Joe Girardi while walking to the dugout. Girardi then left his dugout and had some words for Scherzer, which led to Girardi being ejected.pic.twitter.com/3laApv2YdR — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 23, 2021