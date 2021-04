Gleyber comienza a ver fantasmas en el shortstop

beisbol grandes ligas

Miércoles 14| 2:47 pm





Frederlin Castro / @fr3djcd

El primer año con Gleyber Torres como shortstop a tiempo completo no fue particularmente bueno. En la temporada acortada de 60 partidos, Torres cometió la quinta mayor cantidad de errores (9) en el beisbol mientras jugaba la 169ª mayor cantidad de entradas defensivas (320 2/3).

Ahora en su segundo año en el campocorto se parece mucho al primero. Gleyber cometió dos errores de lanzamiento durante la primera semana de la temporada 2021 y tuvo otros malos disparos que dejaron a hombres en las almohadillas.

El miércoles pasado, Torres tomo una rola de Pedro Severino con apuro, y su mal lanzamiento dio lugar a un error que permitió que se anotara la carrera de apertura.

El entrenador de los Yanquis, Aaron Boone, dijo a los periodistas después del partido: "Hizo un salto muy difícil para Jay Bruce. Tienes que estar más atento en ese lugar. Se convirtió en una jugada realmente difícil allí para Jay y terminó permitiéndoles tomar la delantera allí".

Una noche antes, Torres no tomó un rodado de Ryan Mountcastle que debería haber terminado el juego, permitiendo que el joven de los Orioles golpeara un sencillo de campo. El siguiente bateador, Río Ruiz, se fue a lo profundo. Los Yanquis tenían una ventaja de 7-0 en ese momento, así que la jugada de Gleyber no les costó el partido ni nada, pero aun así, no puede pasar.

El venezolano no está cometiendo errores porque le falten herramientas físicas, como el alcance o la fuerza del brazo. Está teniendo problemas con jugadas de rutinas.

Sería una sorpresa si los Yanquis movieran a Torres del shortstop basándose en dos malas semanas para comenzar la temporada, pero, incluso si decidieran hacerlo, las alternativas no son grandes.

Como Luke Voit está lesionado y Bruce no ha destacado precisamente en la primera base, los Yankees podrían poner a LeMahieu en la primera y a Torres en la segunda, con Wade en el corto.