Eugenio está enfocado y va por los 50 jonrones

beisbol grandes ligas

Viernes 26| 2:31 pm





Gonzalo Urgelles R. / [email protected]

El 2020 fue un año complicado en muchos sentidos, la pandemia por COVID-19 arruinó los planes de más de uno. El aplazamiento y posterior recorte del calendario de Grandes Ligas le dejó un mal sabor de boca a fanáticos, jugadores y todo el que vive por y del beisbol.

Eugenio Suárez fue uno de esos jugadores que vio ennegrecidos sus planes para la temporada pasada; recordemos que el guayanés montó su espectáculo particular en 2019, a punta de batazos conectados con su peculiar “swing del avión”. El de Puerto Ordaz impuso esa temporada su tope personal –y el de los venezolanos– con 49 ‘bambinazos’.

Para la venidera campaña, Suárez espera y aspira con ansias poder desquitarse y obtener su revancha personal y ya decretó que va con las miras puestas en el medio cupón, pues se colocó como meta despachar 50 pelotas.

“Mi cuerpo ahora mismo está bien. Me siento saludable, y quiero seguir así sin perder mi poder”, dijo. “Incluso si pierdo peso, no creo que vaya a perder mi poder, sigue ahí y me siento sano”.

“Es alguien que hace mucho daño. Cuando pone la bola en juego, produce carreras”, expresó David Bell, mánager de los Rojos. “Las expectativas son altas y los mejores jugadores siguen elevando su juego”.

El estratega tiene previsto mantenerlo en el medio de la alineación. El año pasado se desempeñó como cuarto tolete.