Eugenio confía en disminuir la cantidad de ponches

Eugenio Suárez, luego de convertirse en el venezolano que ha conectado más cuadrangulares en la historia de Grandes Ligas (49) dejando atrás a Andrés Galarraga, tuvo una temporada atípica muy difícil, a pesar de colocar número importantes al finalizar la ronda regular.

El detalle fue que bateo .202 a pesar de venir de una temporada 2019 donde conectó 22 dobles e impulsó 103 carreras con para congelar su promedio en .271. “Este año fue una temporada muy difícil en base a mi concentración no estuve cien por ciento enfocado no fui el del año pasado a pesar de que los jonrones estuvieron allí, algo que me da mucha tranquilidad”, expresó.

Eugenio reconoce lo difícil que es venir a una campaña tan atípica con 49 jonrones encima y reconoce “que iba a ser difícil romper el record del año pasado pero mi meta siempre ha sido mejorar día a día”.

Pero una de las deficiencias con las cuales ha tenido que lidiar Suárez es el renglón de los Poches. En 2019 tuvo 189 en 575 turnos al bate. Mientras que este año lo dejaron frío en 67 veces en 198 veces parado en el plato. “Ha sido muy difícil para mí porque siempre trato de ser agresivo y ese ha sido una de mis metas, tratar de poner la pelota más en juego para poncharme menos”, destacó.

El infield venezolano reconoce que si disminuyo eso puedo batear para más para aumentar su average. “Esa es mi meta y luchare para lograrlo porque para eso trabajo año tras año”, concluyó Geno.