Comisionado espera mantener algunos cambios para la próxima zafra

Jueves 22| 9:19 am





FREDERLIN CASTRO

Antes del arranque de la Serie Mundial que culminará la temporada acortada por la pandemia, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que espera mantener dos de las innovaciones de este año: playoffs ampliados y entradas extra iniciales con corredores en segunda base.

"La gente no se mostró muy entusiasmada con los cambios. Y luego, cuando los vieron en acción, fueron mucho más positivos", dijo Manfred durante una entrevista con The Associated Press.

Incluso antes de la pandemia, Manfred abogó por una futura expansión de los playoffs a 14 equipos.

"Me gusta la idea, y estoy eligiendo cuidadosamente mis palabras aquí, un formato de playoffs ampliado", dijo Manfred. "No creo que hagamos 16 como lo hicimos este año. Creo que debemos ser conscientes de asegurarnos de preservar la importancia de nuestra temporada regular. Pero creo que algo más allá de los 10 en los que estábamos sería un buen cambio''.

Con la regla del corredor en segunda en extra innings, el más largo de los 68 juegos de 10 entradas o más fueron un par de encuentros de 13 entradas, según Elias Sports Bureau.

"Creo que a los jugadores les gusta'', dijo Manfred." Creo que es realmente bueno desde una perspectiva de seguridad y salud que nos impide poner a los jugadores en situaciones en las que están ahí afuera demasiado tiempo o en posiciones a las que no están acostumbrados a jugar''.