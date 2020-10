Astros a lo Ralph El Demoledor: eran los villanos, pero también los buenos

beisbol grandes ligas

SAN DIEGO. Los Astros de Houston pasaron esta odisea de una temporada como los mayores villanos del béisbol.

Cuando Aledmys Díaz lanzó un elevado con un corredor en la primera para terminar el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los malos finalmente perdieron.

Ridiculizados, asados y desgarrados durante todo el año después de la revelación de las tácticas de robo de señales de la franquicia en temporadas anteriores, los Astros aún reunieron suficiente corazón y aplomo en octubre para llegar al borde de otra Serie Mundial. El club del manager Dusty Baker incluso estuvo angustiosamente cerca de igualar el mayor regreso a los playoffs en la historia del béisbol en una salvaje Serie de Campeonato.

“El legado de este grupo es que estos muchachos son peloteros y estos muchachos son hombres”, dijo Baker, quien se hizo cargo del equipo en enero. “Han pasado por un montón de cosas además del campo de juego, y estos muchachos pueden olvidar cualquier problema que hayan tenido y unirse como grupo. Estos chicos serán amigos para siempre ".

Houston se quedó atrás temprano y nunca se vio atrapado en una derrota por 4-2 ante Tampa Bay en el Juego 7 el sábado por la noche, quedando sin una sorprendente remontada en la serie después de tres victorias consecutivas.

Aunque no pudieron conjurar una hazaña más increíble de postemporada, esta carrera de playoffs debería ser una fuente de orgullo para estos Astros mucho después de que terminen los abucheos.

Si los fanáticos pueden regresar a la mayoría de los estadios en 2021, esta franquicia empañada probablemente no escuchará el final de 2020 en el corto plazo, pero los Astros que regresan la próxima temporada planean recibir la condena con la misma dureza mental que demostraron este mes.

"Creo que mostramos el tipo de equipo que somos", dijo Lance McCullers Jr., quien lanzó una pelota de cuatro hits en la cuarta entrada como abridor del Juego 7.

"No estábamos en una gira de venganza", agregó McCullers. “Eso no es lo que era. Esto fue solo un grupo de muchachos que se unieron y querían jugar un muy buen béisbol y querían ir a otra Serie Mundial. Eso es lo que era esto. No logramos nuestro objetivo, pero se intensificó mucho crecimiento y mucha gente impresionante ".

Después de ganar dos de los tres banderines anteriores de la Liga Americana y el campeonato de la Serie Mundial 2017, los Astros jugaron toda la temporada bajo una gran y oscura nube después de las revelaciones del alcance del plan del equipo para robar las señales de los oponentes con una cámara del jardín central y envíelos a los bateadores de Houston, en parte golpeando un bote de basura.

A pesar de ese comienzo siniestro de una temporada ya extraña, el núcleo veterano de Houston nunca dejó de pelear, y en octubre, los Astros demostraron las razones más orgullosas de su impresionante éxito en postemporada.

"Nunca me había divertido tanto jugando béisbol como con este grupo de muchachos", dijo el campocorto Carlos Correa. “Todo: la pandemia, el entrenamiento de primavera 2.0, todo, no nos retiramos. Seguimos luchando ".

El año salvaje de los Astros comenzó en enero con los despidos del gerente AJ Hinch y el gerente general Jeff Luhnow. Pero varios veteranos de los Astros de esas temporadas contaminadas permanecen en el equipo y los jugadores no fueron sancionados.

Se presentaron a los entrenamientos de primavera en febrero solo para enfrentar la condena generalizada de sus compañeros de Grandes Ligas como el equipo que todos los demás equipos amaban odiar.

Los Astros fueron implacablemente destrozados por sus oponentes y castigados en línea desde el entrenamiento de primavera en adelante. Fueron abucheados y serenatas con el golpe de los botes de basura cada vez que los fanáticos de los oponentes podían estar cerca de ellos durante esta temporada acortada por el coronavirus.

Un fanático incluso recibió un megáfono y transmitió su condena de los Astros 2017 en Petco Park desde el balcón de un apartamento más allá de la valla del jardín en el Juego 4 de este ALCS, llamándolos individualmente por su nombre como tramposos.

Algunos Astros ignoraron el odio, mientras que otros como Correa se deleitaron con él. El querido Baker brindó un nivel de respetabilidad, pero los Astros estaban listos para enfrentar una larga temporada regular como el equipo más vilipendiado de las mayores, hasta que la pandemia de coronavirus lo trastornó todo.

Cuando el béisbol finalmente se reanudó en julio, los Astros jugaron en estadios prácticamente vacíos donde los fanáticos rivales no podían abuchearlos ni interrumpirlos, aunque lo intentaron. Los fanáticos se reunieron afuera del Dodger Stadium para expresar su disgusto cuando los autobuses del equipo llevaron a los Astros a Chavez Ravine para una serie de temporada regular contra los Dodgers, quienes perdieron la Serie Mundial 2017 ante Houston en siete juegos.

Después de una temporada baja de pérdidas de balón y lesiones, los campeones defensores de la Liga Americana tuvieron problemas durante una temporada regular mediocre y llegaron a los playoffs solo debido a la expansión del campo. Con 29-31, tuvieron su peor temporada con porcentaje de victorias desde 2014.

Fue entonces cuando rápidamente regresaron a la excelente forma de juego grande que habían tenido tan consistentemente durante los últimos cuatro años, ya sea que supieran o no los lanzamientos que vendrían.

“Estoy extremadamente orgulloso de este equipo por pelear todos los días, pelear cada lanzamiento y salir y jugar duro el uno por el otro”, dijo el antesalista Alex Bregman.

Los Astros perdieron los primeros tres juegos de la ALCS por un combinado de 11-5 ante los profundos y talentosos Rays. En lugar de darse por vencido, Houston se convirtió en el segundo equipo en la historia del béisbol en ganar tres partidos seguidos después de estar 0-3 abajo en una serie de playoffs.

El seguimiento de Houston a su banderín de 2019 es aún más impresionante después de una gran conmoción en su cuerpo de lanzadores, un factor enorme que apenas se notó cuando la colección de abridores de segunda elección y relevistas novatos lanzaron de manera excelente en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Astros perdieron a Gerrit Cole, quien firmó con los Yankees, ya Justin Verlander, quien necesitaba una cirugía de Tommy John. También entraron en octubre sin la mayor parte de su bullpen de pretemporada debido a lesiones.

La alineación de bateadores veteranos de Houston simplemente siguió peleando, y los Astros pelearon hasta el borde de la Serie Mundial.

“Este equipo es un grupo de luchadores con una tremenda perseverancia y fortaleza”, dijo Baker. "Una cosa es segura: volveremos a esta posición el año que viene". / AP