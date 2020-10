Salvador en la órbita de unos Mets urgidos de receptor

beisbol grandes ligas

Frederlin Castro | @fr3djcd

Si los Mets de Nueva York no pueden hacer llegar a J. T. Realmuto en agencia libre, deberían considerar un intercambio por Salvador Pérez.

Plan B. Los Mets deberían contemplar añadir al receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, a su opción de plan de contingencia este invierno. Eso sí, los Mets tendrán que salir de Wilson Ramos.

Como Realmuto, Pérez cumplirá 30 años el día de la inauguración en el 2021 y está entrando en su año de andadura con el uniforme de los Reales en el 2021. El seis veces All-Star y cinco veces ganador del Guante de Oro está saliendo de otra campaña estelar en 2020 y está atrapado en medio de una reconstrucción de los Reales que acaba de ver retirarse al jardinero local Alex Gordon, y ahora deja al único lanzador Danny Duffy con Pérez como los únicos jugadores que quedan del equipo de la Serie Mundial de los Reales de 2015.

Conocido como uno de los mejores jugadores de béisbol, Pérez es tan querido por los aficionados de Kansas City como cualquier otro jugador de su lista de jugadores activos, y es un movimiento que sería difícil de ver en su oficina principal. Sin embargo, no significa que la oficina central de Kansas City no deba escuchar. Si la oficina central de los Royals cree firmemente que Pérez volverá a firmar con el club la próxima temporada y quiere ver su actual reconstrucción hasta el final, el precio que pide Kansas City va a ser altísimo.

¿Podrían conseguir un trato?. Sin embargo, si la oficina central de Kansas City tiene la sensación de que Pérez caminará la próxima temporada baja en busca de un día de pago con un contendiente, ciertamente encontrarán que lo mejor para sus intereses es tomar valor ahora mientras puedan.

Pérez tendrá un contrato de 13 millones de dólares en el 2021 y se hará cargo de un equipo de lanzadores que incluirá al dos veces ganador del premio Cy Young, Jacob deGrom. También podría deslizarse en medio de una profunda alineación de los Mets y añadir otro bate intimidatorio, como el dos veces ganador del Silver Slugger Award.

Por ahora, se recomienda que Pérez sea una opción de plan de contingencia y no hay certeza de que esté disponible en esta temporada baja. Sin embargo, es difícil no pensar en los Mets no al menos entablar conversaciones con los Reales mientras buscan un receptor de alto nivel esta temporada.