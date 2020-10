Francisco Cervelli se retira del beisbol

Redacción Meridiano| @MeridianoOnline

CARACAS. El receptor venezolano Francisco Cervelli pone punto y final a su carrera dentro de los terrenos de juego, según reportó este sábado el comentarista deportivo Daniel Álvarez, integrante del staff de transmisiones de la cadena IVC.

Luego de volver a sufrir a mediados de agosto una contusión cerebral detrás del plato, una lesión recurrente en el nativo de Valencia, su accionar en la temporada 2020 de las Grandes Ligas culminó. Era su primer año en Marlins de Miami, con los cuales firmó en 2019.

Álvarez, radicado en Miami, pudo tener de primera mano la información sobre la finalización de una trayectoria de 13 años que tenía el pelotero con raíces italianas. Jugó en cuatro equipos durante ese periplo.

Francisco Cervelli is announcing his retirement from baseball.



Francisco Cervelli anuncia su retiro del beisbol.