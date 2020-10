VIDEO: Aguilar grande en primer juego de playoffs de Marlins en 17 años

CHICAGO. Los Marlins siguieron peleando. Cuando Kyle Hendricks flaqueó al fin, no lo perdonaron.

Estos peces pueden ser resistentes y agresivos.

Corey Dickerson bateó un cuadrangular de tres carreras ante un Hendricks que se cansó en la séptima entrada y Miami derrotó 5-1 a los Cachorros de Chicago el miércoles, en el primer juego de la serie de comodín de la Liga Nacional.

El venezolano Jesús Aguilar disparó también un jonrón y el dominicano Sandy Alcántara lanzó pelota de tres hits hasta el séptimo capítulo por Miami, que avivó la magia del pasado en su primer encuentro de postemporada desde que ganó la Serie Mundial en el 2003. Los Marlins, que en aquel año superaron a los Cachorros en una memorable Serie de Campeonato de la Liga Nacional, nunca han perdido una serie de postemporada.

