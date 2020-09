Hunter Pence anuncia su retiro definitivo del béisbol profesional

Tras una temporada 2020 para el olvido, a finales del mes de agosto los Gigantes decidieron darle las gracias al jardinero veterano Hunter Pence al colocarlo en waivers de libertad incondicional, finalizando así una relación de ocho temporadas con los de la Bahía en dos etapas de su carrera.

La tarde del sábado, Pence anunció su retiro definitivo del béisbol tras 14 años en Grandes Ligas. Antes de optar por “colgar los spikes”, el guardabosques ya había amenazado con dejar el béisbol en caso de que ningún equipo le diera otra oportunidad luego de ser liberado por San Francisco.

“Nada puede prepararte para esta parte de tu carrera cuando tienes que decir: Me retiro del béisbol. Gracias a todos mis compañeros de equipo, entrenadores y todos los que me ayudaron a ser lo que fui. Gracias a los fans que siempre me apoyaron, siempre ocuparán un lugar en mi corazón”.

Fueron las palabras de Hunter Pence en un emocionante video que él mismo publicó en sus redes sociales para dar a conocer su decisión y agradecimiento por el apoyo y cariño que recibió en los equipos que representó: Astros, Filis, Rangers y Gigantes, con estos últimos, ganador de dos anillos de Serie Mundial (2012-2014). /AFP

Nothing can really prepare you for this part of your career when you have to say: I am retiring from baseball.



