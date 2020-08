Los peloteros coinciden que tienen que "levantar su voz"

beisbol grandes ligas

Jueves 27| 9:05 am





El mundo del beisbol profesional de las Grandes Ligas se unió sin precedentes en un activismo de protesta contra la brutalidad policial y la búsqueda de la justicia social, que dejó a un lado la competición y los jugadores reivindicaron la necesidad de "levantar su voz".



Tras la acción de los jugadores de los Bucks de Milwaukee, negándose a jugar el partido de playoffs de la NBA, del miércoles, contra el Magic de Orlando en protesta por el ataque policial contra Jacob Blake, el hombre negro de 29 años, a quien, el pasado domingo, en Kenosha (Wisconsin), un agente policial le disparó siete veces en la espalda, llegó la del resto de deportistas profesionales.



Poco después, jugadores de los equipos de los Cerveceros de Milwaukee, Marineros de Seattle, y Dodgers de Los Angeles votaron por no saltar al diamante.



Consecuentemente, las Grandes Ligas anunciaron el aplazamiento de tres partidos: Cerveceros-Rojos, Marineros-Padres y Dodgers-Gigantes.



La NBA y la WNBA pospusieron todos los juegos que estaban pautados para el miércoles, mientras que la Liga Proseional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos pospuso cinco de sus seis encuentros.



"Ante el dolor en las comunidades de Wisconsin y más allá después del incidente en el que Jacob Blake fue herido, respetamos las decisiones de un gran número de jugadores de no saltar al terreno esta noche", señalaron las Grandes Ligas en una declaración oficial. "Nos mantenemos unidos a favor de un cambio en nuestra sociedad y seremos aliados en la lucha para terminar con el racismo y la injusticia".



En la misma línea de justificación de la negativa de los jugadores a no querer competir se expresó el presidente del sindicato, Tony Clark, quien dijo que "en este momento crítico, los profesionales se han sentido profundamente afectados por los recientes acontecimientos en Wisconsin y acciones similares en otras partes del país".



Clark dijo sentirse "orgulloso" de la postura que habían asumido los jugadores y de seguir comprometidos a ayudar en los esfuerzos para lograr un cambio en las comunidades de las Grandes Ligas y del resto del país.



Los Cerveceros fueron el primer equipo de Las Mayores que decidió no jugar el miércoles, después de conocer la postura de los Bucks, y junto a los jugadores de los Rojos, la decisión se tomo de forma unánime, mientras portaban camisetas con las palabras de "Justicia, Igualdad, Ahora".



"Hemos hablado desde el arranque del Campamento de Verano acerca del propósito de vestir estas camisetas", destacó el jardinero estrella de los Cerveceros, Christian Yelich. "Y llegará el momento en que tienes que vivirlo, tienes que alzar la voz".



Todos los jugadores también, a través de sus redes sociales, se mostraron orgullosos por el apoyo recibido de sus respectivas organizaciones.



El compromiso adquirido por los equipos de Milwaukee, ciudad que se encuentra a 65 kilómetros de Kenosha (Wisconsin), donde se dio el incidente policial, permitió que el deporte profesional en cadena les apoyasen.



En el oeste del país, la jornada beisbolera apenas iniciaba cuando la noticia sobre la decisión de los Bucks y los Cerveceros comenzó a circular.



Junto a los Dodgers y Gigantes, los Marineros votaron de manera unánime por no jugar, postura que apoyaron los Padres de San Diego.



Los Marineros tienen 10 jugadores afroamericanos en su plantilla de 40 -la mayor cantidad entre los equipos de las Grandes Ligas- y han sido de las organizaciones más activas a la hora de promover el movimiento "Black Lives Matter".



El mismo que surgió desde que la muerte de George Floyd cuando se encontraba bajo custodia de la policía de Minneapolis y que desatara un llamado a nivel nacional por justicia social e igualdad racial a finales de mayo.



Pero las Grandes Ligas ya informaron también que los tres partidos pospuestos se disputarán como parte de una doble cartelera este jueves, bajo la nueva modalidad y normativa de que cada uno se juegue a siete entradas, en lugar de las nueve reglamentarias, de cara a agilizar el ya reducido calendario de la temporada 2020.

EFE