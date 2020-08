Lucas Giolito lanzó el primer no hit no run de la 2020

JUAN SALVADOR MUÑOZ A. | @juansa11baloncesto

Este martes, 25 de agosto de 2020, el lanzador abridor de Medias Blancas de Chicago Lucas Giolito se vistió de gloria al lanzar el primer partido sin hits ni carreras de la temporada 2020 al doblegar a Piratas de Pittsburgh por 4-0 con una soberbia actuación de 13 ponches.

El lanzador realizó el out 27 al dominar al dominicano Erik González con una línea al jardín derecho, que capturó Adam Engel. La actuación fue de nueve entradas en blanco y solo un boleto, otorgado justamente al quisqueyano.

Referente a las anotaciones del compromiso, los patiblancos hicieron un rally de tres anotaciones en el segundo inning. Luego hicieron una rayita más con el fly de sacrificio de James McCann y anotada por el cubano Yoan Moncada.

Por Medias Blancas, Eloy Jiménez se fue de 4-2 con impulsada y el jardinaero Luis Robert aportó de 4-3 con anotada.

FOTO:

