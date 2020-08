VIDEO: Pablo Sandoval quedó a un HR de cifra redonda

ANAHEIM, California, EE.UU. Mike Yastrzemski y Pablo Sandoval dispararon sendos vuelacercas para que los Gigantes de San Francisco cortaran una racha de cinco derrotas consecutivas, al doblegar el martes 8-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Por primera vez en su carrera, Yastrzemski bateó un cuadrangular en el turno inicial del encuentro. Encontró una recta de Dylan Bundy y depositó la pelota en el graderío del jardín derecho, cuando habían trascurrido apenas cuatro lanzamientos del duelo.

Fue el sexto jonrón del jardinero derecho en la temporada, con lo que es líder del equipo. Todos esos vuelacercas, salvo uno, han llegado con dos strikes.

Asimismo, Yastrzemski se zambulló para robarle un sencillo productor a David Fletcher, con lo cual concluyó el segundo episodio.

El venezolano Sandoval, quien llegó al compromiso bateando apenas para .190, rompió el empate 1-1 en la segunda entrada con un garrotazo de dos carreras entre el jardín derecho y el central. Fue el primer extrabase por parte del “Kung Fu Panda” en la campaña y su estacazo 149 de por vida, a uno de los 150.

Extreme Home Run Alert: Pablo Sandoval



1.6 feet from center and 8.88 inches above the zone.



This takes the #1 spot for most extreme home run this season, based on distance from center of the zone. Full leaderboard at: https://t.co/64oEGkQ6uQ@SFGiants #mlb @Dylan_Bundy pic.twitter.com/mkeVbkTnti