Un pelotero de los Rojos da positivo al coronavirus

Sábado 15| 12:28 pm





Un jugador de los Rojos de Cincinnati dio positivo al coronavirus el viernes, por lo que el juego del equipo de este sábado contra los Piratas de Pittsburgh podría suspenderse.



Los equipos fueron informados de la prueba positiva después de que concluyó el juego en Cincinnati, el viernes, con una victoria para los Rojos por 8-1 sobre los Piratas.



El positivo llegó luego de que los Cardenales de San Luis reanudasen su temporada, tras estar inactivos desde el 29 de julio.



Los Cardenales, que jugaron este viernes contra los Cachorros de Chicago, estuvieron varias semanas sin jugar debido precisamente a un brote entre varios integrantes del equipo.



Además del brote infeccioso en los Cardenales, las mayores no habían reportado pruebas positivas en las dos semanas anteriores, lo que generó esperanzas, después de los brotes entre San Luis y los Marlins de Miami.



Los Rojos comienzan el proceso de rastreo y tendrán que aislar a los jugadores que entraron en contacto con el jugador infectado.



Ya en ocasiones anteriores los Rojos habían estado cerca de las infecciones, luego de que el antesalista Mike Moustakas y el jardinero Nick Senzel reportasen síntomas y estuvieran algunos días en la lista de lesionados antes de que las pruebas negativas les permitieran ser reintegrados.



El primera base Joey Votto pasó un día en la lista antes de regresar y aunque el jugador de cuadro Matt Davidson dio positivo, las pruebas de seguimiento fueron negativas, lo que llevó a la creencia de que su primer resultado fue un falso positivo.



Es probable que los Rojos se sometan a un aumento de las pruebas más allá de la prueba estándar de saliva cada dos días, y dado que se cree que el período de incubación del virus es de entre dos y diez días, el posible aplazamiento del juego del sábado podría extenderse hasta el domingo e incluso más allá. dijeron fuentes cercanas a las ligas mayores.



La preocupación más profunda de MLB se refiere a la posible transmisión de equipo a equipo. No se presentaron casos positivos de transmisión en el campo en los Filis de Filadelfia luego de su serie de julio contra los Marlins, ni en los Mellizos de Minnesota, quienes jugaron por última vez contra los Cardenales. No obstante, los Piratas podrían estar sujetos a más pruebas./ EFE