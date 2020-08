TWEET: Bravos le dará descanso a Ronald Acuña

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. El jardinero Ronald Acuña no verá acción por lo que queda de semana, debido a que Bravos de Atlanta quiere que descanse y evitar que las molestias en la muñeca izquierda incrementen, por lo que no lo llevarán a la serie que afrontarán en Miami contra Marlins para según reportó el periodista de MLB.com Mark Bowman en su cuenta Twitter este miércoles.

“La esperanza es que solo necesite unos días de descanso”, indicó el reportero.

Recordar que el nativo de La Guaira sufrió dolores en el área infectada tras una práctica de bateo previo al juego de este martes contra Yanquis de Nueva York. Tras ello, el mánager del elenco de Georgia, Brian Snitker, no lo incluyó en el line-up durante los dos últimos choques, en los que fueron barridos por los ‘mulos’.

Recordar que el comienzo de la campaña fue duro para el criollo, pues sus números distaban de lo que había mostrado en sus dos primeros años en la MLB. Sin embargo, en los últimos siete juegos reactivó su fuerza y sacó tres cuadrangulares, remolcó cinco carreras y pegó siete hits en 21 veces al bate.

Entre tanto, en un debate en el canal Fox Sports en su versión South, los paneliostas Brian Jordan y Nick Green indicaron que debido a la ausencia del varguense, “la presión está sobre Ender Inciarte”. El también patrullero criollo ha custodiado el jardín central en 17 choques durante el actual certamen, con promedio ofensivo de .182.

