VIDEO: Rockies pisó a Gigantes con vuelacerca de Murphy

DENVER.- Daniel Murphy entró como emergente y sacudió un jonrón de dos carreras durante un ataque de cinco anotaciones en la séptima entrada, con el que Rockies de Colorado se enfiló a un triunfo el jueves 6-4 sobre Gigantes de San Francisco.

Trevor Story y Charlie Blackmon también se volaron la barda por Rockies para arruinar el regreso de Tyler Anderson a Coors Field.

Anderson fue el abridor de día inaugural de Rockies en 2019, pero una cirugía de rodilla puso fin a su temporada en junio, con una foja de 0-3 y 11.76 de efectividad. Gigantes lo tomó en octubre de la lista de jugadores disponibles y el jueves tuvo su segunda apertura con el equipo.

En un duelo de zurdos con el abridor de Rockies Kyle Freeland, trabajó cinco innings en blanco, ponchó a tres y otorgó apenas dos hits, ambos sencillos.

El cuadrangular de Story con un out ante Wandy Peralta en el sexto inning puso a Colorado al frente 1-0 y dio la voz de ataque a la ofensiva. El hondureño Mauricio Dubón sonó jonrón de tres carreras ante Freeland con dos outs en el séptimo episosdio para poner a los Gigantes al frente, pero el relevista Rico García no pudo mantener la ventaja.

Dos dobletes y el jonrón de Murphy -su segundo de la campaña- para abrir la parte baja de la séptima entrada, le devolvieron la ventaja a Colorado.

El venezolano Jairo Díaz sacó los últimos cuatro outs para su tercer salvamento en igual número de oportunidades, y Yency Almonte (1-0) permitió una carrera en una entrada de labor para quedarse con el triunfo.

Por Gigantes, el colombiano Donovan Solano de 4-3. El hondureño Mauricio Dubón de 4-2 con tres impulsadas y una anotada. Los venezolanos Wilmer Flores de 4-1; Pablo Sandoval de 3-2 con una anotada. | MLB.COM

Here's the vid of Daniel Murphy appearing to stare down Dubon in center pic.twitter.com/7g4YyWWpAu