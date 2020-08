VIDEO: Ronald Acuña Jr. determinante en victoria de Bravos

Juan Salvador Muñoz A. | @juansa11baloncesto

El venezolano Ronald Acuña Jr., resultó determinante en la victoria de Bravos de Atlanta por paliza frente a Azulejos (10-1) al aportar un doble, duplicar en tres visitas al plato y robar una almohadilla. Su actuación la acompañó su compatriota Ender Inciarte, quien también conectó un par de petardos en cuatro turnos.

Acuña Jr., estafó su primera base de la temporada 2020 y su tubey fue el quinto de la contienda. Además, recibió dos bases por bolas, por lo que el guaireño muestra un despertar en su ofensiva. El receptor Tyler Flowers terminó de 5-2, con anotada e impulsada, al conectar su primer jonrón de la temporada.

Max Fried fue el lanzador que se apuntó el éxito (2-0) al lanzar seis actos, permitir carrera (limpia), tolerar cuatro imparables y ponchar a tres rivales.

Por Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., nativo de Dominicana, terminó de 3-2 y pisó el plato en una ocasión.

"I told him, 'if I could run like you, I'd sell my car.'"

--Brian Snitker just now on Ronald Acuña's speed https://t.co/umbREq3RAv