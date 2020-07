VIDEO: El batazo que le pegaron al umpire Joe West

WASHINGTON.- El umpire del plato Joe West debió abandonar en la primera entrada el juego del jueves entre Nacionales de Washington y Azulejos de Toronto, luego que el bate de Bo Bichette lo golpeó en la cabeza y le provocó una hemorragia.

West, de 67 años, fue alcanzado cerca de la oreja izquierda por el madero de Bichette, primer bate de Toronto. El jugador soltó el bate accidentalmente tras hacer un swing con el que abanicó en el primer lanzamiento del derecho Erick Fedde, de Washington.

El kinesiólogo de Nacionales, Paul Lessard, acudió para revisar a West y para entregarle una toalla blanca, a fin de que presionara la herida por la que manaba sangre. El kinesiólogo se marchó del terreno con West, a quien condujo hacia una rampa que lleva a los camerinos en el Nationals Park.

Durante seis minutos, se interrumpió el juego, último de cuatro seguidos entre ambos equipos. Al reanudarse la acción, Vic Carapazza se mudó de la intermedia al plato, y el encuentro continuó con tres umpires.

Sin embargo, West pudo volver a la mitad del tercer episodio, y se colocó en la antesala. | MLB.COM

VEA EL VIDEO:

Umpire Joe West had to exit today's game with a bloody ear after Bo Bichette lost control of his bat and hit him in the side of the head 🙏 pic.twitter.com/Hfd7fcpnIa