VIDEO: Scherzer ponchó a Vladimir padre y a Vladimir hijo

WASHINGTON.- Fue como si Max Scherzer hubiese viajado a través del tiempo.

El 21 de julio del 2010, Scherzer, quien en aquel entonces se encontraba en su tercera temporada de Grandes Ligas, ponchó al Salón de la Fama dominicano Vladimir Guerrero por primera vez en una victoria de Tigres de Detroit sobre Rangers de Texas. Scherzer abanicó a Guerrero dos veces en dicho partido.

Diez años y ocho días después, Scherzer se enfrentó a otro Guerrero el miércoles en el Nationals Park. Pero en esta ocasión, se trataba de Vladimir Guerrero Jr., al bate por Azulejos.

“Me estoy poniendo viejo", dijo Scherzer entre risas después de la victoria de los Nacionales por 4-0 sobre Toronto. "Acabo de cumplir años. Ahora tengo 36. Soy un viejo en la liga. Es oficial".

El resultado del enfrentamiento no cambió. Scherzer ponchó a Guerrero en el cuarto inning con un pitcheo a 87 millas por hora. En su primer turno al bate contra Scherzer, el dominicano había conectado un elevado.

“Eso es algo bueno de este juego, enfrentar a la antigua generación y ahora a la nueva generación”, señaló Scherzer. “Uno quiere poder sacar out a la nueva generación. La próxima generación es una gran camada de jugadores”.

Guerrero Jr. tenía apenas 11 años cuando Scherzer ponchó a su papá aquel día en el 2010. El quisqueyano ha observado mucho a Scherzer, quien ha ganado tres Premios Cy Young en su carrera y superó los 2,300 ponches de por vida el miércoles.

“Es un gran lanzador”, dijo Guerrero Jr. antes del juego. “Lo he visto mucho por televisión. Mi mentalidad ahora es que quiero ser agresivo. Definitivamente, quiero ser agresivo, buscar mi pitcheo y dar un buen swing. A ver qué pasa. Pero definitivamente, es un gran lanzador”. | MLB.COM

VEA EL VIDEO DE AMBOS PONCHES:

10 years and 8 days after Max Scherzer struck out Vlad Sr., he struck out Vlad Jr. pic.twitter.com/ufC7N2LSxE