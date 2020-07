Eric Sogard produce la carrera del triunfo de Cerveceros

beisbol grandes ligas

Martes 28| 5:59 am





El campocorto y bateador designado Eric Sogard conectó un doblete con el tercera base Brock Holt en circulación y lo llevo hasta la registradora en la parte alta de la undécima entrada para que los Cerveceros de Milwaukee venciesen por 6-5 a los Piratas de Pittsburgh.



Los Cerveceros perdían por cuatro carreras al llegar al noveno episodio (1-5), pero aprovecharon otra actuación inestable del bullpen de Pittsburgh para forzar entradas adicionales.



El doble de dos outs y dos carreras del jardinero Ryan Braun ante Kyle Crick empató a Milwaukee.



El relevista de los piratas Dovydas Neverauskas (0-1) no escapó ileso bajo la nueva regla de las Grandes Ligas que coloca a un corredor en segunda base para comenzar cada cuadro extra.



El único jugador nacido en Lituania en la historia del béisbol de las mayores no pudo superarlo en el undécimo episodio, cuando Sogard le hizo contacto a un lanzamiento por la línea del jardín izquierdo para llevar a Holt hasta la goma del plato y dar a los Cerveceros su primera ventaja del partido.



El relevista David Phelps (1-0) ponchó a Bryan Reynolds con el potencial empate en la tercera base en la parte baja de la undécima entrada para terminarla y darle la victoria a los Cerveceros.



El tercera base Colin Moran conectó jonrón dos veces, incluido un disparo de 438 pies (134 metros) que mandó la pelota hasta el río Allegheny, para los Piratas.



Moran envió una línea a los asientos en el jardín derecho en el segundo episodio inmediatamente después de un retraso por lluvia de 1 hora y 42 minutos.



Los Piratas se pusieron por delante 2-1 en el séptimo episodio con un largo recorrido sobre los soportes del campo derecho del relevista Devin Williams que terminó en el agua.



El veterano jardinero Jarrod Dyson, que firmó un contrato de un año en vísperas del entrenamiento de primavera, le dio a Pittsburgh una ventaja de 4-1 dos bateadores más tarde cuando alineó un sencillo de dos carreras sobre el guante extendido del segunda base Keston Hiura.



Otra carrera anotó en un lanzamiento salvaje para poner el 5-1.



Pero las ausencias en el bullpen de los Piratas se hicieron sentir con el cerrador Keone Kela, aislado debido a las preocupaciones de COVID-19.



Nick Burdi, quien lanzó el noveno en una victoria sobre San Luis el domingo, no estaba disponible, y los restantes relevistas no pudieron aguantar el resurgir del bateo oportuno y explosivo de los Cerveceros, que empataron a 2-2 su marca en lo que va de la nueva temporada. /EFE