Medias Rojas pone su confianza en Martín Pérez

Jueves 16| 11:44 am





Isaac Rengifo Carrero ll @iscarrero

En el diamante del Fenway Park el mandamás de la novena de las Medias Rojas de Boston, Ron Roenicke, piensa en su rotación de lanzadores abridores para la nueva campaña 2020 de las Grandes Ligas.

El próximo día 24 del mes en curso el conjunto bostoniano se verá las caras ante los Orioles de Baltimore en una serie de tres compromisos. El venezolano y lanzador del conjunto Martín Pérez, entra en consideración para ser puesto fijo y el segundo en la rotación.

El miércoles en un encuentro interescuadras el criollo concedió cinco carreras en la misma cantidad de entradas de labor. El de Guanare se muestra optimista para cumplir su misión en la zafra 2020.

Haber lanzado por cinco capítulos le generó a Pérez mejorar su mecánica de lanzamientos al plato a la hora de enfrentar a los peloteros. “Estoy tratando de mantenerme fuerte, mantener mi brazo izquierdo cerca. Estoy llegando al punto que quiero llegar, y estaré listo en 10 días para competir y ganar juegos” dijo el lanzador.

“Trataba de atacar a los bateadores, mantener la pelota baja, lanzar mi bola rápida, trabajar en mi cambio y romper un poco el lanzamiento " comentó luego del encuentro. Tras el confinamiento y la cirugía de Chris Sale, el criollo se catapulta para ser el abridor número dos de la organización.

En la temporada anterior del 2019 dejó registro de 10 victorias arriba del montículo, siete reveses, en 165 innings completo y una efectividad de 5.12. "Me siento bien. Me siento saludable. Me siento fuerte” finalizó Martín Pérez.