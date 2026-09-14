Trevor Bauer aterriza en el Caribe: el polémico as lanzará en Dominicana

El exlanzador de Grandes Ligas y ganador del premio Cy Young, Trevor Bauer, está a un paso de hacer su esperado debut en el béisbol invernal caribeño. Según diversas fuentes, el serpentinero estadounidense llegó a un acuerdo con las Estrellas Orientales para disputar la inminente temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Un refuerzo de lujo en el montículo

Fuentes cercanas a la negociación revelaron a ESPN que las conversaciones entre la gerencia oriental y el experimentado lanzador llegaron a feliz término. Sin embargo, los detalles económicos y la cantidad de aperturas que realizará el diestro aún se mantienen bajo estricta confidencialidad.

Bauer buscará aportar su jerarquía en el béisbol dominicano tras un largo periplo internacional de cinco años. El exas de organizaciones como Cascabeles, Guardianes, Rojos y Dodgers ha demostrado que su brazo sigue intacto, brillando recientemente tanto en Asia como en territorio mexicano.

Éxito rotundo fuera de Estados Unidos

Desde su polémica salida del sistema de Grandes Ligas, el diestro se consolidó como una figura de impacto en la pelota internacional. En su paso por la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) con los Yokohama DeNA BayStars, dejó récord de 14-14 con una sólida efectividad de 3.64.

Su dominio en el continente asiático le valió una selección al Juego de Estrellas en 2023 tras abanicar a 249 rivales en más de 260 entradas. Posteriormente, mudó su talento a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México, alzándose con el premio al Lanzador del Año en 2024.

Con la novena escarlata conquistó un campeonato y exhibió números abrumadores desde el centro del diamante. En dos campañas aztecas laboró 116 capítulos, registrando una microscópica efectividad de 3.03, un WHIP de 1.08 y apenas 27 boletos otorgados frente a 151 ponches.

El largo exilio de Las Mayores

Pese a su innegable talento y a ser galardonado como el mejor lanzador de la Liga Nacional en 2020, Bauer no pisa un montículo de MLB desde junio de 2021. Su carrera en el mejor béisbol del mundo quedó frenada en seco tras una suspensión inicial de 324 juegos impuesta por la liga.

Esta medida disciplinaria se aplicó por infringir la política de violencia doméstica y agresión sexual. Aunque un árbitro independiente redujo la sanción a 194 encuentros, los Dodgers decidieron dejarlo en libertad en enero de 2023; el serpentinero siempre ha negado las acusaciones y nunca recibió condena judicial.