El béisbol profesional de Panamá espera comenzar en enero próximo

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) ha programado para el próximo 8 de enero el inicio de la décima versión de torneo, que no contará con la presencia del campeón defensor, pero todo dependerá de la situación de la pandemia, informó el presidente de la pelota rentada panameña, David Salayandia.



"La liga será atípica y corta. La misma comenzará el 8 de enero y tendrá como sede el estadio nacional Rod Carew, en la capital panameña", dijo este viernes Salayandia en una rueda de prensa virtual.



En la primera fecha del certamen, programada para el 8 de enero, jugarían Águilas Metropolitanas frente a los Federales de Chiriquí, quedando libre los Toros de Herrera.



Salayandia aclaró que el inicio del torneo en la fecha establecida dependerá del momento que viva el país en el tema de la pandemia de la covid-19 y los lineamientos del Ministerio de Salud panameño.



"Tenemos programado hacer algo, pero otra cosa es lo que puede pasar por la pandemia, todo dependerá de la situación del país y sobre todo de lo que pasará en la capital, donde se jugará el torneo", indicó.



Panamá, con 185.424 contagios confirmados y 3.287 muertes desde el pasado marzo, es el país más afectado por la pandemia de la covid en Centroamérica y vive un repunte de la enfermedad, que lo sitúa como el segundo con mayor incidencia de la misma en América, solo superado por Estados Unidos.



De no poder iniciar el torneo en las fechas previstas, el dirigente adelantó que existe la posibilidad de llevar a una selección panameña a la próxima Serie del Caribe, que tendrá como sede Mazatlán, México.



"El poder llevar una selección fue aprobado por la Confederación de Béisbol del Caribe, precisamente por la situación de la pandemia", precisó.



El dirigente apuntó que para este torneo solo jugarán tres franquicias debido que este viernes Probeis recibió la notificación de los Astronautas de Los Santos, actual campeón del béisbol profesional panameño, de que no estará en el torneo.



"Son decisiones que se respetan y los entiendo perfectamente", apuntó Salayandia.



Los Astronautas publicaron un comunicado que no estarán en la contienda por la pandemia y porque el torneo no se jugará en modo 'burbuja' para salvaguardar a los peloteros.



El dirigente de Probeis, en su momento, señaló a Efe que un torneo en modo 'burbuja' es muy costoso y puede rondar el millón de dólares.



Este torneo, según Salayandia, tendrá un costo operativo superior a los 50.000 dólares porque "se tiene que invertir en temas de bioseguridad" como hacer dos pruebas por semana a los jugadores de los equipos, además de que se harán dos rondas de tests previos al inicio del campeonato.



El equipo campeón o la selección de Probeis viajaría a Mazatlán el 29 de enero para, dos días después, enfrentar al campeón de Venezuela en la inauguración de la Serie del Caribe.



"Esperamos llevar un buen equipo y volver a ganar la serie", puntualizó Salayandia. EFE