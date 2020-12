Manny Ramírez vuelve al béisbol a sus 48 años

beisbol del caribe

Miércoles 2| 12:16 pm





El toletero dominicano Manny Ramírez, de 48 años, fue presentado este miércoles en Australia por su nuevo equipo, los Blue Sox de Sydney, con los que volverá al deporte profesional después de seis años de inactividad.



Manny Ramírez compitió 19 temporadas en las Grandes Ligas y tuvo su última aparición en el béisbol profesional en 2014, en las Águilas Cibaeñas de su país natal.



El bateador se presentó este miércoles a la prensa, después de pasar dos semanas de cuarentena en un hotel de Sydney, y dijo que aceptó la oferta de los Blue Sox con la esperanza de impulsar el béisbol en Australia.



"Estoy aquí para pasar mi conocimiento a estos jóvenes jugadores para que puedan desarrollarse. Toda esa experiencia, ¿por qué no pasarla a los jóvenes?", dijo Ramírez a The Sydney Morning Herald.



Ramírez ha sido uno de los más temibles bateadores de las Grandes Ligas estadounidenses en los últimos 20 años y, según expertos, uno de los mejores en la historia del béisbol.



Su paso por las Grandes Ligas así lo atestigua: 555 cuadrangulares, 1.831 carreras empujadas, 1.544 anotadas, 2.574 'hits', 'slugging' de 585 y promedio al bate de .312, tras una carrera de 19 temporadas y 8.244 oportunidades con el madero.



Ramírez se retiró de las Grandes Ligas tras ser suspendido en 2011 por 100 partidos por violar la política antidopaje de las Grandes Ligas cuando jugaba con los Rays de Tampa Bay.



Sin embargo, y tras un acuerdo con la MLB, el dominicano cumplió la mitad de la sanción y firmó un contrato de liga menor con los Atléticos de Oakland, pero decidió abandonar esa organización porque no fue subido al equipo grande.



Manny Ramírez inició su carrera con los Indios de Cleveland y luego pasó a los Medias Rojas de Boston, en los que alcanzó la cúspide de la fama y la popularidad, y fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2004, la primera para ese equipo tras 84 años de sequía.



En 2007 también fue figura central del segundo título de los Medias Rojas en tres años.



Fue seleccionado en once ocasiones para el Juego de Estrellas y en nueve oportunidades ganó el Bate de Plata. EFE