La agencia libre se establecerá en el beisbol profesional dominicano

Jueves 16| 11:17 am





La Liga de Beisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) y el gremio de peloteros anunciaron este miércoles que implementarán la agencia libre a partir de la campaña 2022-2023, lo que supone el primer acuerdo de este tipo en las ligas invernales del Caribe y otras regiones de América.



Lidom y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) emitieron un documento en el que calificaron el acuerdo de "paso importante", y acordaron reunirse a la brevedad posible a sus más altos niveles de dirección para discutir y decidir los "escasos" temas pendientes que, por ser de naturaleza económica, requieren la participación de los presidentes de equipos.



Luego del anuncio el comisionado de beisbol profesional del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, dijo a EFE que esa es una "decisión contractual" que solo atañe a las partes involucradas.



"No podemos emitir una opinión de valor sobre el particular, porque en el futuro podríamos tener que ser llamados por una o las dos partes a intervenir en cualquier asunto relativo a esto y eso nos impide opinar al respecto", dijo Puello Herrera.



Sí confirmó que el acuerdo es el primero de su tipo en el beisbol caribeño, así como en los torneos que se celebran en Centroamérica (Panamá y Nicaragua).



Los representantes de Lidom y Fenapepro se reconocieron recíprocamente la buena disposición, armonía y respeto que caracterizaron las discusiones de estos importantes aspectos del acuerdo, y se manifestaron confiados en que en los próximos días podrán estar suscribiendo un nuevo convenio general entre ambas instituciones.



"Para esta presidencia de Lidom, y puedo asegurar que para toda su directiva, este acuerdo con Fenapepro sobre la agencia libre es un importante paso en beneficio de nuestros jugadores y del beisbol en sentido general", dijo en el documento el presidente de la liga dominicana Vitelio Mejía Ortiz.



El ejecutivo dijo saludar la buena disposición, entrega y espíritu de conciliación que animó a ambas comisiones en la discusión de este aspecto.



"Habla bien del compromiso firme de ambas entidades con el bien de nuestro beisbol", agregó.



Mientras, el presidente de Fenapepro, el exjugador de Grandes Ligas Erick Almonte, dijo sentirse "feliz de poder lograr un acuerdo sobre la agencia libre, uno que fue ideado y consensuado por nuestra institución con nuestros representados y que fue recibido de grata manera por la Lidom".



Almonte precisó que el convenio se alcanzó luego de "muchas horas" de labor.



"Con este acuerdo inicial ganan nuestros peloteros, los equipos y todos los fanáticos de nuestro deporte rey", apuntaló.



En el sistema actual en la liga otoño-invernal de República Dominicana el jugador novato participa en un sorteo en el cual es escogido por uno de los seis equipos que conforman la liga.



Los equipos también pueden intercambiar jugadores de cualquier edad o nivel, los que generalmente son dejados libres cuando sus condiciones ya no son atractivas.

EFE