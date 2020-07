Béisbol mexicano busca mantener activos a preseleccionados a Tokio 2020

beisbol del caribe

Lunes 6| 10:18 am





El gerente de la selección mexicana de béisbol, Kundy Gutiérrez, aseguró este lunes que buscarán un acuerdo con los dueños de los equipos de la cancelada Liga Mexicana de Béisbol (LMB) para que los preseleccionados a Tokio 2020 no pierdan forma deportiva.



"Esperamos hablar este mes con las autoridades de la Liga para que nos den autorización de hablar con los dueños de los equipos e idear un plan de cómo vamos a trabajar con los jugadores. Queremos concentrarnos en la parte física para que los peloteros se mantenga en forma", explicó a Efe.



La LMB anunció el 1 de julio la cancelación de su temporada 2020 por la pandemia. El circuito veraniego sirvió como la base del combinado que consiguió en noviembre la primera clasificación del béisbol mexicano a unos Juegos Olímpicos.



Los Juegos de Tokio, que debían inaugurarse el 24 de julio, se aplazaron un año debido a la crisis sanitaria.



"Trataremos de apoyar a los equipos dueños de los jugadores seleccionados; queremos darles seguimiento semanal o cada quince días para que puedan trabajar virtualmente", agregó.



Gutiérrez integra el Comité de Selecciones Nacionales, en el que la LMB, la Liga Mexicana del Pacífico, la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probeis) y la Federación idean los planes de trabajo de los combinados del país.



El gerente se reúne todos los días con el manager Juan Gabriel Castro para darle continuidad a los 100 jugadores que integran la preselección para Tokio 2020.



Aunque dijo respetar la decisión de la LMB de cancelar su campaña, Gutiérrez reconoció que esta situación les imposibilitará detectar a nuevos talentos y evaluar a los proyectados.



"Será importante que jueguen en Ligas de invierno, no sólo en la del Pacífico, sino en circuitos mexicanos como la Liga de Veracruz u otra Liga en Latinoamérica para que les demos seguimiento. Los lanzadores tienen que consumir sus entradas para que no haya riesgos de lesiones", comentó.



Sobre los elementos que participan en la Liga Menores de las Grandes Ligas (MLB), Gutiérrez dijo que sabe que muchas organizaciones no permiten a su jugadores participar en Ligas de invierno ya que tienen su propio régimen de trabajo.



"Buscaremos acercamiento con el departamento internacional de MLB para pedir autorización de hablar con los equipos de nuestros preseleccionados. Muchos de ellos ya tienen un programa de desarrollo implementado por el jugador, y nosotros podemos ser traductores y verificadores del mismo", agregó.



Gutiérrez, quien también es miembro de Probeis, comentó que tratarán de colocar a jugadores de la LMB en campeonatos de Asia y Estados Unidos.



"Tenemos alcance en otros países, a Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Japón. Tenemos buenas relaciones con organizaciones y gerentes que cuando se comunican tratamos que jugadores inactivos tengan una oportunidad y ojalá se les abra a unos más", agregó.



El ejecutivo tiene conocimiento que peloteros que se quedaron sin jugar mantienen entrenamientos y se encuentran en buen estado físico.



Al momento no consideran partidos amistosos ni concentraciones en lo que resta de 2020, pero no descartan aceptar una propuesta en caso de que puedan conformar un combinado de elementos que se mantengan en activo.



"Esta situación no reduce la posibilidades de ganar el oro en Tokio, ese sigue siendo el plan", concluyó Gutiérrez. / EFE.