¡Última hora! Greivis Vásquez regresa a la NBA (+Detalles)

El venezolano, Greivis Vásquez, quien es reconocido por ser una de las figuras criollas que jugó en la mejor liga de baloncesto del mundo, regresó a este mundo del deporte de las alturas, pero no como jugador, sino como comentarista.

Un nuevo rol vinculado a la NBA

Dicho ex jugador venezolano, el cual es considerado como uno de los mejores de la historia de Venezuela, ha estado comentando en varios juegos de la NCAA, pero desde hace poco tiempo ha estado vinculado a las previas de los partidos de la NBA, significando su vuelta a la NBA como analista.

Recordemos que Greivis no es el único ex jugador de la NBA que se dedica a ser analista tras finalizar su carrera deportiva, otros jugadores con mayor renombre también lo han hecho, como Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Kendrick Perkins, entre otros ex jugadores de baloncesto.

Dicho ex jugador se ha convertido se ha convertido en comentarista precisamente del equipo de los Washington Wizards, en el cual comparte la conducción de la previa, medio tiempo y post partido con Wess Hall, Tony Massenburg y Jimmy Patsos. En el poco tiempo que Greivis lleva trabajando en este medio lo ha calificado como una experiencia increíble, en el cual se siente muy comprometido y entusiasmado de continuar envuelto a la NBA pero en otro rol.

Los Wizards no han tenido su mejor temporada, por lo que el trabajo de Vásquez termine en unas semanas cuando comiencen los playoff, ya que los Wizards no tienen probabilidades de pasar y ahora deberán comenzar a pensar en el próximo curso de actividades.

Sin embargo, es una gran oportunidad para Greivis, quien tuvo una carrera muy corta en la NBA debido a las lesiones que afectaron severamente su rendimiento en los tabloncillos y ameritó el retiro.