Oklahoma City Thunder hace historia: Invictos a las Finales de Conferencia Oeste

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El Oklahoma City Thunder ha consolidado su estatus como el equipo a vencer en esta postemporada tras barrer a los Los Angeles Lakers con un contundente 4-0. Con una victoria final de 115-110 en el Crypto.com Arena, el conjunto dirigido por Mark Daigneault asegura su regreso a las Finales de la Conferencia Oeste por segunda temporada consecutiva.

​Un arranque de postemporada legendario

​Lo que está logrando este joven núcleo no es solo dominio, es historia estadística. El Thunder se convierte en el 11º equipo en toda la historia de la NBA en comenzar los Playoffs con un récord de 8-0.

​Este hito pone a OKC en una conversación exclusiva junto a dinastías pasadas, demostrando una madurez inusual para la media de edad de su plantilla. Tras despachar a su rival de primera ronda y ahora a los Lakers sin conceder un solo juego, el equipo llega con el descanso y el impulso moral necesarios para pelear por el campeonato.

​Claves del éxito en la serie contra Lakers