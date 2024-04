NBA: ¿Será entrenador? LeBron James da con la clave de defender a Curry

A sus 39 años, LeBron James ya se encuentra en los últimos pasajes de su carrera como jugador profesional, siendo una leyenda viviente dentro de los tabloncillos. En la recta final de la temporada, el Rey está a las puertas de una postemporada más en su palmarés con Los Ángeles Lakers.

Su veteranía en las canchas nos pone a pensar sobre cómo sería el cuatro veces MVP si fuera entrenador, o como parte de un cuerpo técnico de algunas de las organizaciones de la NBA. Con toda su experiencia no es de extrañar que el alero sea un dirigente más para algunos de sus compañeros de la franquicia púrpura.

Aunque sigue siendo una de las estrellas del tabloncillos, el 20 veces All-Star ya muestra su talento como estratega. En esta oportunidad, James explicó una de los jugadas que ha sido parte del éxito de los Golden State Warriors y cómo debes defender a Stephen Curry y compañía.

"Doblar a Steph Curry es lo peor que puedes hacer. El problema que no entiendes es que ahora desbloqueas el superpoder de Draymond Green, que es jugar 4 vs 3", declaró The Kings, de acuerdo con el hilo en 'X' de Ritmo NBA.

La actual figura de los Lakers da a entender que hacerle una doble marca a Curry significa darle más ventaja a los Warriors, tomando el riesgo de dejar sin marca a Draymond Green, que estaría comandando la ofensiva del equipo.

Dicho "error" que han cometido los demás equipos se ha convertido en parte del éxito de Golden State en los últimos años. Desde que Curry, Green y el mismo Klay Thompson juegan en el mismo quinteto, el conjunto de La Bahía ha ganado cuatro anillos de campeonato.