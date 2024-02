NBA: ¿El mejor de la historia? Mira el increíble elogio de Kevin Durant a Stephen Curry

En un emocionante enfrentamiento entre dos grandes estrellas de la NBA, Kevin Durant no escatimó elogios hacia su ex compañero de equipo, Stephen Curry, después del partido de anoche. Durant, conocido por su sinceridad y respeto hacia otros jugadores, no dudó en calificar a Curry como el mejor de la historia en su posición y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, especialmente tras el increíble tiro y el espectacular juego que protagonizó el "Chef" en el partido para darle la victoria a los Golden State Warriors ante los Phoenix Suns de KD.

Durante una breve entrevista posterior al partido, Durant expresó su admiración y reconocimiento hacia Curry al afirmar: "Es el mejor de la historia en su posición. Y está en el Top 5 de mejores jugadores de toda la historia". Estas palabras no solo destacan la gran habilidad y talento de Curry, sino también su impacto en el juego y su legado en la NBA.

La declaración de Durant no sorprende a muchos, ya que Curry ha demostrado una y otra vez su dominio en la cancha y su capacidad para cambiar el curso de un juego con sus habilidades únicas. Su habilidad para lanzar desde cualquier distancia y su habilidad para crear oportunidades para sus compañeros de equipo lo convierten en una fuerza imparable en la liga.

El reconocimiento de Durant hacia Curry también refleja la gran amistad que existe entre los dos jugadores. En su tiempo juntos en la franquicia de San Francisco formaron una poderosa dupla, llevando al equipo a conquistar dos campeonatos y dejando una marca indeleble en la historia de la NBA.

Es innegable que Stephen Curry ha dejado una huella imborrable en el juego y continúa inspirando a generaciones futuras de jugadores con su estilo único y su liderazgo en la cancha.