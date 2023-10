NBA: Así serán los tabloncillos para el nuevo "In-Season Tournament" en esta zafra 2023-24 (+Video)

Este viernes arranca la primera edición del "In-Season Tournament" de la NBA, la nueva apuesta de Adam Silver y la directiva de la liga para un torneo corto dentro de la temporada regular, y los dos primeros encuentros serán: New York Knicks vs Milwaukee Bucks y Denver Nugger vs Dallas Mavericks.

Eso será la Copa de la la NBA y no solo será novedad su formato. Además, la liga ha anunciado cómo serán los tabloncillos de los 30 equipos para disputar los partidos de este torneo y serán totalmente diferentes a los que se han visto hasta ahora.

Novedades de la Copa de la Liga

Estos tabloncillos serán utilizados durante la fase de grupos y los cuartos de final, debido a que las semifinales y la final serán disputadas durante el mes de diciembre en Las Vegas. Con estos nuevos diseños, la liga tratará de diferenciar a los partidos de la campaña regular de los de la Copa para todos los fanáticos.

Además, es la primera vez que la liga implementa un estilo de cancha alternativo para todos los equipos y que algún conjunto juegue en un tabloncillo totalmente a color, sin detalles de madera. Los Boston Celtics, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans y Portland Trail Blazers estarán jugando en una cancha alternativa por primera ocasión en la historia de las franquicias.

Dentro de las características de las canchas, se podrá ver el trofeo que obtendrá el ganador de la Copa de la NBA en el centro del tabloncillo, las siluetas del trofeo en la zona de la pintura y los logos de los equipos en el centro del parqué.

Primeras reacciones

Uno de los primeros jugadores que opinó sobre el tabloncillo para sus encuentros de la "NBA Cup" fue Kevin Durant. El alero estrella de los Phoenix Suns expresó que le gustó el diseño porque era algo que no se había hecho antes y se mostró sorprendido sobre el color morado de la cancha de los Suns para este torneo. "¿Vamos a jugar en una cancha morada en la NBA? No es posible. Eso es una locura, aunque me encanta", expresó.

"El Valle es mi parte favorita. Nuestros camisetas son perfectas. Simplemente representa mucho aquí en la ciudad de Phoenix", dijo.

Por su parte, el Miami Heat subió un video a sus redes sociales el proceso de realización del tabloncillo que ellos utilizarán en eta nueva competición creada para esta campaña 2023-24 de la NBA.