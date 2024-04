NBA: ¿A qué hora y contra quién juega Golden State Warriors en Playoffs?

Llegó la hora de la verdad. Este martes 16 de abril empieza a definirse la temporada 2023/24 de la NBA, con el inicio de los "Play-In", series cortas que servirán para definir a los últimos cuatro equipos clasificados a la postemporada, que iniciará de manera oficial este próximo sábado 20 de abril.

Esta ronda de Play In es sencilla de entender. En ambas conferencias se enfrentarán 7mo vs 8vo y 9no vs 10mo; los ganadores del duelo entre 7mo y 8vo avanzarán a playoffs de una vez, mientras que los perdedores de dichos compromisos jugarán un duelo extra ante los ganadores de las llaves entre 9no y 10mo, para así definir los últimos dos cupos.

Con el formato claro, entendemos que los Golden State Warriors de Stephen Curry afrontan un momento bastante crítico en sus aspiraciones por ganar un nuevo anillo de campeón. Al quedar décimos en el Oeste, con récord de 46 victorias y 36 derrotas, los dirigidos por Steve Kerr tendrán que medirse este martes en un juego decisivo ante el noveno lugar, los Sacramento Kings.

¿A qué hora es el compromiso?

El duelo entre los Golden State Warriors y los Sacramento Kings se jugará a las 10:00 PM, hora de Venezuela, en el Golden 1 Center de Sacramento, casa de los Kings.

Cabe destacar que el ganador de este duelo tendrá que medirse contra el perdedor de Lakers y Pelicans por un último cupo en los playoffs. Por otro lado, el perdedor de hoy quedará automáticamente eliminado de la contienda.