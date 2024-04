NBA: ¿A dónde irá Klay Thompson tras la eliminación de Golden State Warriors?

Golden State Warriors se despidió de la temporada 2023-24 de la NBA luego de caer de manera holgada ante Sacramento Kings con marcador de 118-94 en el Play In. De esta manera no estarán en los Playoffs.

Algo poco habitual para una organización que durante mucho tiempo fue la cara a de la liga en cuanto a estilo de juego. Para muestra los cuatro títulos obtenidos entre 2015 y 2022. Pero eso cambió y este martes se notó claramente ante Sacramento.

Uno de los apuntados fue Klay Thompson, pues se fue sin puntos, a diferencia Curry (22) y Draymond Green (12). El escolta, considerado uno de los mejores lanzadores de tres de la NBA terminó 0-10 en tiros de cancha. Un desempeño olvidable que se dio en el peor momento posible de la temporada.

Klay Thompson ahora tendrá que decidir su futuro en la NBA

El añadido a lo hecho por el jugador de 34 años es que este año se convertirá en agente libre y habrá que ver si continúa dentro de Warriors o busca otros destinos donde pueda ser útil.

De acuerdo al reconocido comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, Klay Thompson caería bien en Los Angeles Lakers y New York Knicks, este último un conjunto joven y dinámico en el cual podría encajar con un tiro exterior.

"¿Te imaginas a LeBron James teniendo a Klay Thompson para echar el balón por las esquinas? ¿Te imaginas a los New York Knicks con Brunson y esos muchachos teniendo a Klay Thompson?", comentó Smith en el programa The First Take.

También su compañero en Golden State, Draymond Green, comentó en el Podcast The Volume que ninguno dentro de la organización quiere que se vaya. Por lo tanto, todavía queda esperar para conocer su futuro.