Oeste: Luka Doncic es nombrado el jugador de la semana 17

La NBA anunció que Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, fue nombrado jugador de la semana 17 en la Conferencia Oeste. Doncic promedió 43 puntos, 10,3 rebotes y 8,3 asistencias en los tres encuentros que disputaron los Mavericks la pasada semana (dos victorias y una derrota).

El esloveno destacó especialmente en su doble enfrentamiento ante Los Angeles Clippers, un equipo con el que mantiene una intensa rivalidad ya que ha eliminado a los Mavericks en primera ronda de los playoffs de las dos últimas temporadas.Así, Doncic batió el jueves su récord de anotación en la NBA con 51 puntos (17 de 26 en tiros, 7 de 14 en triples), 9 rebotes y 6 asistencias en la victoria de los de Dallas ante los angelinos.

