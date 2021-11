Lakers y Clippers no contarán con el Staples Center

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Los partidos del 25 de diciembre en la NBA siempre son de altísimo nivel, pero en esta ocasión habrá un hecho que podría poner muy sentimental a más de un fanático de Los Ángeles Lakers o Los Ángeles Clippers, ya que desde esa fecha el Staples Center (nombre del estadio de ambos equipos desde 1999) de la ciudad de Los Ángeles dejará de llamarse así y pasará a ser el Crypto.com Arena.

Staples Center – the iconic home of the Los Angeles Lakers and Clippers among others since 1999 – will have a new name beginning Dec. 25: https://t.co/lur8Hbuv0r Arena. It’s believed to be the largest U.S. venue naming rights deal to date.