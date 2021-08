Dennis Schroder llega a un acuerdo con los Celtics por un año

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Los Celtics de Boston y el escolta agente libre Dennis Schroder han acordado un contrato, según confirmó el propio jugador en Instagram.

"¡Estoy orgulloso de anunciar que para la temporada 2021-22, jugaré con los Celtics de Boston! Esta es una de las mejores franquicias de la historia de la NBA, ¡y será un honor ponerme la verde y blanca y hacer lo que amo!" escribió Schroder.

El acuerdo del jugador de 27 años es por un año valorado de la excepción de nivel medio de 5.9 millones de dólares, indicó en su cuenta Twitter el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN.

Schroder se une a Boston después de haber rechazado, según los informes, importantes ofertas en el rango de los 80 millones de dólares de su antiguo equipo, Lakers de Los Ángeles, hace apenas cuatro meses.

El base alemán viene de una productiva campaña con el elenco púrpura y oro en la que promedió 15.4 puntos y 5.8 asistencias en 61 partidos. Terminó segundo en la votación del Sexto Hombre del Año en la temporada 2019-20.

Fuente: The Score

