El némesis de Chris Paul, Scott Foster, encabeza el arbitraje del sexto partido de la final

Chris Paul ha encontrado su criptonita.

No, no son los Milwaukee Bucks, que lideran las Finales de la NBA por 3-2 sobre los Suns de Phoenix. Es el árbitro Scott Foster, que oficia el sexto partido entre estos elencos.

Los equipos liderados por Paul tienen un balance de 1-12 en partidos oficiados por Foster, desde 2008, y hubo que esperar hasta esta postemporada para conseguir la única victoria, en primera ronda contra Lakers de Los Ángeles. Sin embargo, Paul no jugó ese partido debido a que entró en el protocolo covid-19. El base no ha ganado con Foster como oficial.

"Si fuera un hombre de apuestas, once partidos seguidos", dijo Paul tras la derrota por 109-95 ante los Lakers. "Once partidos seguidos".

Foster, de 54 años, ofició por última vez el tercer partido de las Finales, que se saldó con una abultada victoria de los Bucks por 120-100.

Para Paul, el historial de oficios de Foster es sólo la mitad de la historia. Los dos también han tenido su cuota de enfrentamientos y discusiones.

La temporada pasada, como miembro de los Thunder, el base de 36 años fue sancionado con una falta técnica por Foster por intentar ganar tiempo para dar a los Thunder la oportunidad de impugnar una falta. El suceso fue un punto de inflexión crucial en una derrota por 104-102 en el séptimo partido. Después de la temporada, Paul reflexionó sobre el incidente.

"Scott Foster se acercó a mí y me dijo: 'Chris, no tienes que hacer eso. Los tengo barriendo el suelo'", dijo Paul sobre el técnico. "Vale, genial. Así que empecé a atarme el zapato y él seguía diciendo que había un retraso en el juego. Eso no tiene sentido. Simplemente... no sé. Podríamos haber ganado el partido, pero esa situación... la liga lo sabe. Sí. Me van a multar. Dije su nombre, ya sabemos la historia".