Antetokounmpo: "Tenemos que seguir siendo agresivos de vuelta en Milwaukee"

NBA

Viernes 9| 5:58 am





Giannis Antetokounmpo, que firmó un partidazo pero no pudo evitar la segunda derrota de los Milwaukee Bucks en las Finales de la NBA, insistió en que su equipo tiene que superar en intensidad y energía a los Phoenix Suns si quiere tener opciones de llevarse el título.



"Tenemos que seguir siendo agresivos de vuelta en Milwaukee", afirmó el griego en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Antetokounmpo, que sumó 42 puntos, no fue suficiente para frenar a los Suns, que lograron este jueves el 2-0 en las Finales de la NBA tras derrotar con solvencia a los Bucks (118-108).



La estrella de los Bucks, que se ha recuperado muy rápidamente de una preocupante lesión de rodilla, anotó 15 de sus 22 tiros, consiguió 20 puntos en el tercer cuarto, se mostró fiable desde la línea de personal (11 de 18); capturó 12 rebotes y repartió 4 asistencias.



Sin embargo, Antetokounmpo contó con muy poca ayuda por parte de sus compañeros: Khris Middleton logró 11 puntos (5 de 16 en tiros) y Jrue Holiday consiguió 17 (7 de 21).



Las Finales viajan ahora a Milwaukee, donde el domingo se disputará el tercer encuentro entre Suns y Bucks.



Antetokounmpo recordó que los Bucks ya pasaron por una situación similar puesto que los Brooklyn Nets les ganaban por 2-0 en las semifinales de la Conferencia Este y al final acabaron cayendo ante los de Milwaukee por 3-4.



"Ya hemos estado aquí y sabemos cómo funciona la cosa", indicó.



Más allá de su impresionante actuación, Antetokounmpo dijo que en las Finales no se trata de lo que haga un jugador sino lo que pueda conseguir el equipo de forma colectiva.



"Tenemos que hacer un mejor trabajo en los balones divididos. Hubo una posesión en la que concedimos tres triples seguidos y no fuimos capaces de coger el rebote cuando íbamos perdiendo por seis puntos o así. Fue un tiro importante para ellos", detalló.



Antetokounmpo aseguró que los Bucks seguirán "juntos" ganen o pierdan y, más allá del tropiezo de esta noche, consideró que el equipo compitió contra los Suns.



"Dimos un paso en la dirección correcta pero tenemos que seguir mejorando", señaló en referencia a que deben afinar aspectos como el rebote o el acierto en el tiro.



También defendió que estas Finales se decidirán sobre todo en el plano psicológico.



"Creo que hay mucho talento en ambos equipos así que va a ser algo mental. Va a haber una presión constante", indicó. / EFE