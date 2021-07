Antetokounmpo vuelve para el primer partido de las Finales

NBA

Giannis Antetokounmpo será titular la noche de este martes en el primer partido de las Finales de la NBA contra los Phoenix Suns, según anunciaron los Bucks de Milwaukee.

El dos veces MVP recibió "tratamiento durante todo el día" en su rodilla izquierda hiperextendida, según Adrian Wojnarowski y Malika Andrews de ESPN.

Milwaukee inicialmente listó a Antetokounmpo como dudoso para el concurso.

La estrella de 26 años hará su primera aparición desde que abandonó el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este contra los Hawks de Atlanta.

Antetokounmpo se ejercitó en un gimnasio privado frente a los entrenadores, el personal del front-office y los miembros del personal médico antes de las Finales, según Jared Greenberg de NBA TV.

Giannis is AVAILABLE and will start in Game 1 of the #NBAFinals. pic.twitter.com/S9fVRNI5j6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 7, 2021

Fuente: The Score