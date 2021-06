Bucks victoriosos en el bonito y va a finales de conferencia (+VIDEO)

Los Bucks de Milwaukee vuelven a la final de la Conferencia Este por segunda vez en tres temporadas tras vencer el sábado a los Nets de Brooklyn por 115-111 en la prórroga.

En esta serie fue la única vez que el equipo local perdió el reñido careo de siete partidos.

La superestrella de los Nets, Kevin Durant, encesta un tiro de 2 puntos a falta de un segundo para el final del último cuarto para forzar la prórroga, el primer partido 7 que requiere tiempo adicional desde 2006. Termina con 48 puntos y juego los 53 minutos de acción, pero falla otro tiro profundo que habría forzado una segunda prórroga.

Giannis Antetokounmpo termina con 40 puntos, 13 rebotes, cinco asistencias y un tapón, y representa dos tercios de los 21 intentos totales de tiros libres de los Bucks.

Al lado del "Greek Freak", Khris Middleton y Jrue Holiday siguieron luchando por anotar el balón. Middleton encesta 9 de 26 para 23 puntos, aunque el dos veces All-Star también aporta 10 rebotes, seis asistencias y cinco robos en 52 minutos. Holiday anota sólo 13 puntos con un pésimo 5 de 23, aunque ayuda con ocho asistencias y siete tableros.

Junto a Durant, James Harden -que sigue mostrando signos de la lesión que le deja fuera de juego durante la mayor parte de los cuatro primeros partidos de la serie- termina con 22 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, jugando todos los minutos del partido menos uno.

Milwaukee espera ahora al ganador de las semifinales de la Conferencia Este entre los 76ers de Filadelfia y los Hawks de Atlanta. El séptimo partido de esa serie comienza el domingo a las 8 p.m.

The BEST PLAYS from tonight’s GAME 7 WIN!!! pic.twitter.com/SYGIDpWuZa